Mustafa Savaş; “Didim projelerimizi Bakanımız açıklayacak”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Turizm Bakanımız, Didim ile ilgili hayata geçirilecek önemli projeleri bizzat kendisi açıklayacak" dedi.

AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Mustafa Savaş'ı AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ve ilçe yöneticileri karşılandı. İlçe teşkilatı ziyaretinin ardından Savaş ve beraberindeki partililer, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul'u ziyaretlerde bulundu.

Didim'in kendileri için çok önemli olduğunu belirten Mustafa Savaş, Didim'de turizmin daha da canlanması ve gelişen turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi adına çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kuşadası ziyaretinde yaptığı Didim'le ilgili söylemlerine değinen Savaş; “Bakanımız, ‘Didim radarımıza girdi. Didim ile ilgili çok önemli proje çalışması içerisindeyiz' dedi. Bunu da önümüzdeki günlerde kendisi açıklayacak. Kendisini Didim'e gelmesi içinde davet ettik. Bakanımızı çok yakında Didim'de ağırlayacağız” dedi.

Didim'deki devlet hastanesiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle telefonla görüşen Savaş, Mart ayına kadar hastaneyle ilgili sürecin aksilik çıkmadığı süresince gerçekleşeceğini dile getirdi. Didim'deki hastane sorununun öncelikli olarak çözülmesi noktasında konunun takipçisi olacaklarını belirten Savaş, yerel seçim sürecinde adayların da partiye, halka sorarak belirleneceğini sözlerine ekledi.

Savaş ve beraberindekiler resmi ziyaretlerinin ardından esnafları ziyaretlerde bulunarak sorunlarını dinledi ve icraatlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.