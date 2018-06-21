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21 Haziran 2018 17:07

Mustafa Savaş, Germencik’te esnaf ve üreticiyi dinledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Germencik’te Ziraat Odası Başkanlığı ve Ortaklar Organize Sanayisinde bulunan işletmeleri ziyaret etti.

Mustafa Savaş, Germencik’te esnaf ve üreticiyi dinledi

21 Haziran 2018 17:07


24 Haziran seçimleri için destek istedi. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akını da ziyaret etti. AK Parti Germencik İlçe Başkanı Abdurrahman Sivri ve İlçe yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Cumhur ittifakı konuşuldu.


Milletvekili Savaş "Türkiye geçmişte darbelerle, krizlerle, ideolojik çatışmalarla çok acı ve ağır bedeller ödedi. Ülkemiz ekonomik, sosyal, siyasi ve diplomatik olarak büyük kayıplara uğradı. İşte en yakın tarihimizde 15 Temmuz hain darbe girişimi. Milletimiz tek yürek oldu çıplak elleriyle tankları durdurdu. O gece milletimiz ölümü öldürdü. O gece Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli "Devletimin ve Hükümetimizin yanındayız diyerek ferasetini ve milli duruşunu göstererek devlet adamlığını ortaya koydu” açıklamasını yaptı.



Milletvekili Mustafa Savaş, “Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin beka meselesidir. Cumhur İttifakı’nın milletimiz tarafından sahiplenildiğini gezdiğimiz yerlerde çarşıda, pazarda her yerde görüyorum. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran’da tekrar vuracağız. Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin tarihimizde yaşanan acı tecrübeleri dikkate alarak ecdadımızın birlik ve beraberliğini örnek alarak, ortaya koymuş olduğu mutabakat duruşu Cumhur İttifakı bizi çok daha güzel günlere taşıyacaktır. İnşallah ülkemizin ve milletimizin geleceği aydınlıktır” dedi.



Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; "Güven var, bu güven ve istikrarın sürmesi için birliğimiz ve dirliğimiz için Cumhur ittifakını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek için bütün propaganda sürecinde anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi yerelde Aydın’da da birlik zamanı bir olma zamanı” şeklinde konuştu.




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