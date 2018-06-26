Mustafa Savaş; “Kazanan Aydın, kazanan Türkiye oldu”

“Büyük bir demokrasi şölenine tanıklık ettiğimiz 24 Haziran seçimlerinin ardından bu seçimlerin kazananı Siyasi görüş farklılığı gözetmeksizin tüm milletimiz olmuştur” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Savaş, “Yanı başımızdaki savaş coğrafyası, demokrasinin ne denli önemli olduğunu açıkça gözler önüne sermiştir. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi rekor düzeyde katılım olduğunu göstermektedir. 24 Haziran seçimleri Dünya genelindeki sözde demokrasi savunucularına, binlerce yıllık devlet geleneğimizin dünyanın hiç bir devletine benzemediğini, medeniyetimizin de ne derece şanlı olduğunu açıkça göstermiştir. Sahip olduğumuz gerçek demokrasi kültürünün bir kez daha tecellisi olan sandıktan çıkan netice, bu ülkelere en büyük demokrasi tokadını vurmuştur.

Aziz Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde sandık başına gitmiş, iradesini en özgür biçimde sandığa yansıtmıştır. Sandıktan çıkan kararla, devletimiz yeni bir yönetim biçimine fiili olarak geçmiştir. Aziz milletimiz yatırımların devamı, milli projelerle kalkınan bir Türkiye istediğini bir kez daha bütün bir dünyaya ilan etmiş, istikrara devam demiştir” ifadelerini kullandı.

25 Haziran’dan sonra ötekileştirmelerden vazgeçilerek birlik olma vaktinin geldiğine işaret eden Savaş, “25 Haziran farklılıkları daha fazla kucaklama vaktidir. 25 Haziran geleceğimiz üzerine konulmaya çalışılan ipoteklerin aziz milletimiz tarafından ilelebet kaldırıldığı bir milattır. Aydın bu yeni dönemde hak ettiği güzelliklere en kısa zamanda kavuşacaktır. Turizmcisinden köylüsüne, çiftçisinden esnafına, iş adamından yatırım ve hizmet bekleyen tüm vatandaşlarına kadar bütün kıymetli hemşerilerimiz hak ettikleri güzelliklere yakın gelecekte sahip olacaktır. Bugünümüz dünden daha aydınlık, yarınımız da umutla, kararlılıkla milletçe el ele yürüyeceğimiz bir doğrultudadır. Önümüze konulan sis perdeleri en kısa zamanda tamamen kalkacak, geleceğin kalkınan Türkiye’sinin temelleri en kısa zamanda atılacaktır. Cumhurbaşkanımız herkesin Cumhurbaşkanı, bizler de parti ayrımı gözetmeksizin bütün hemşerilerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki temsilcileri olacağız. Bu vesile ile 25 Haziran itibariyle başlayan bu yeni dönemin Aydın’ımıza, kıymetli hemşerilerimize, vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Ankara’da sizleri en iyi şekilde temsil edeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Yüce Allah devletimizi kudretli, aziz milletimizi her daim şanlı ve muzaffer eylesin. Yolumuz açık gazamız mübarek olsun” şeklinde konuştu.