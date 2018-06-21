Mustafa Savaş, Kuşadası hayvan barınağını ziyaret etti

Kuşadası Hayvanları Koruma Derneği başkanı Huri Cengiz ’in karşıladığı ziyarette konuşan milletvekili Mustafa Savaş, “AK Parti olarak 2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükümet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Sakarya’da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü hepimizi hüzne boğan bir hadise. Bu olayda da bizim müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Doğanın bir parçası olduğumuzun bilinciyle sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermemiz ve onları korumamız gerekiyor. Hayvanları korumak ve sevmek dünyamızı zenginleştirir. Hayvan sevgisi içimizdeki yardımlaşma ve merhamet duygularını güçlendirir. Bu düşüncelerle doğayı paylaştığımız sevimli dostlarımızın yaşamlarını tehlikeye atan her türlü tehdidin ortadan kalkması konusunda her türlü çalışmanın destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

“Hükümetimiz hayvan haklarının korunması, hayvanlara iyi muamelenin temin edilmesi ve hayvanların her türlü mağduriyetinin önlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalara hızla devam etmektedir” diyen Savaş, şöyle konuştu: “2009-2017 yılları arasında hayvan bakımevi yapımı amacıyla 26 milyon 137 bin lira destek sağlandı. Verdiğimiz destekle Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerine kavuşmuştur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ‘Aşıla, kısırlaştır, kayıt altına al, sahiplendir ve yaşat’ politikası başlatmıştır. Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi ile bütün sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını hedefliyoruz. Kamu spotları ile sokak hayvanlarına su ve yiyecek desteği sağlanması için vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Sahipsiz hayvanların kış aylarının olumsuz şartlarından korunabilmeleri amacıyla 500 bin lira değerinde kedi evi ve köpek kulübesi dağıtımını gerçekleştirdik”

“Vatandaşlarımızdan azami hassasiyet bekliyorum”

MKYK Üyesi Savaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “2016-2017 kış sezonunda yaban hayvanlarının beslenebilmeleri için tabiata 510 bin 56 kilogram yem bırakıldı. Hayvan haklarının korunması konusunda sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle birlikte özveriyle çalışmaya ve bu konuda yapılan faaliyetlerin artarak sürdürülmesi için gerekli desteği vermeye devam ediyoruz. Gayemiz el ele vererek hayvanların hayat hakkına sahip çıkmak ve onların hayat şartlarını daha da iyileştirmektir. Hayvanların korunması hususunda bütün vatandaşlarımızdan azami hassasiyet göstermelerini bekliyorum”