Mustafa Savaş projeleri yerinde inceliyor

İki gün boyunca sahada gerçekleştirdiği programlarla projeler hakkında detaylı bilgi alan Mustafa Savaş, Karpuzlu’daki programı kapsamında yeni hizmete giren Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi ile Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.

On yataklı Karpuzlu Devlet Hastanesi’nin maliyeti yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olurken Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu ve Karpuzlu İmam Hatip Lisesi de yaklaşık 5 milyon Türk Lirası’na tamamlandı.

Bu iki okulda 200 öğrencinin öğrenim görmesi hedeflenirken vatandaşlar da Mustafa Savaş’a saha denetimleri esnasında büyük bir ilgi göstererek bütün bu yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yenipazar’da Hastane ve Gölet Projeleri Son Sürat Devam Ediyor

Yenipazarlılar hastane ve gölet projeleri için geri sayıma başlarken Mustafa Savaş, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada; "AK Parti iktidarımızın Aydın’a yatırımları ve hizmetleri devam ediyor. Sözünü verdiğimiz projeleri yerine getirerek Aydınımızı geliştirme gayretindeyiz. Vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek bu güzel memleketi daha fazla kalkındıracağız. Daha yapacak çok işimiz var. Hemşerilerimiz arkamızda durdukça bu projelerin devamı gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.