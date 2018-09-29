Mustafa Savaş saçlarını kanser hastaları için bağışlayan öğrencileri kutladı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler ilçesinde 8 ortaokul öğrencisinin kanser hastalarına destek olmak için "Saçım Saçın Olsun" kampanyası kapsamında saçlarını bağışlamasının ardından bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri ve ailelerini arayarak teşekkürleri iletti.

Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada; "Gazi Mustafa Kemal'in de ifade ettiği gibi çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Efeler Hacı Celal Ortaokulu'ndaki yaşları küçük ama kalpleri çok büyük bu yavrularımız herkese örnek teşkil edecek eşsiz bir kampanya gerçekleştirmiştir. Bu yavrularımız göstermiştir ki ülke olarak, millet olarak, devlet olarak yarınlarımız güven altındadır. Bu yavrularımız özene bezene uzattıkları o saçlarını kanser hastaları için hiç düşünmeden bağışlayabilmiştir. Ben de kendilerine ve onları yetiştiren anne babalarına teşekkür ediyorum. Kendilerini ve ailelerini telefonla arayıp Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisimize davet ettim. İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte hayata geçireceğimiz bir programla Yüce Meclisimizin çatısı altında bu yavrularımızı ve ailelerini ağırlamaktan onur duyacağım. Çünkü milli egemenliğimizin teminatı bu çocuklarımızdır. 2023, 2053, 2071 Türkiye'si için ortaya konan o büyük irade bu nesillere olan inançtır, güven duygusudur. Bu yavrularımızla ve onların aileleriyle ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.