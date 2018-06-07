Mustafa Savaş, Söke ve Bağarası’nda üreticiyle buluştu

MKYK üyesi Mustafa Savaş’a, Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Milletvekili Savaş, tarımsal kalkınmanın ülke ve Aydın için önemini her fırsatta vurguladıklarını belirterek, bu kapsamda hükümetin birçok destek ve teşvikleri olduğunu söyledi. Bu destekleri kendilerinin de yakından takip ettiklerini aktaran Savaş, şöyle konuştu; "Aydınlı üreticilerimizin bu desteklerden en üst düzeyde yararlandırmak için girişimlerde bulunuyoruz. Tarımsal üretimde verimin artması, üreticimizin maliyetlerini düşürmek ve onların emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar"

Yoldan traktörle geçen bir vatandaşın "Bu 4x4 traktör 10 yıl önce benim için hayaldi ama bugünkü istikrar huzur ortamı sayesinde gerçeğe dönüştü. Yaparsa AK Parti yapar” sözlerine üzerine, Milletvekili Savaş "2002 den buyana AK Parti iktidarı zamanında çiftçimize verdiğimiz destek tüm Türkiye ’de 115 katrilyona ulaştı. Aydın da 3.5 katrilyon. 2002 yılında Türkiye genelinde traktör satışı 7 bin iken geçen yıl itibarı ile tam 70 bin traktör satıldı. Çiftçimizin cebi para görüyor, banka kredi faiz oranları düştü, sıfır faizli kredilerimiz var. Desteklerimiz artarak devam edecek. Çiftçimizin yüzü gülüyor Söke’nin yüzü gülüyor. Vakit Aydın vakti vakit Söke vakti" ifadelerini kullandı.