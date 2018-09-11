Mustafa Savaş: “Yatırımlar kapsamında önümüzdeki dönemin şifresi 3T olacak”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Aydın'da turizmcilerle gerçekleştirdiği toplantıda Aydın'a yatırımların hız kazanacağını ifade etmesinin ardından il genelinde heyecanlı bir bekleyiş başladı.

Bakan Ersoy'un Aydın ziyaretini ve gerçekleşen toplantıları değerlendiren TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, turizmle daha fazla kalkınan ve ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sunan bir Aydın inşa etmekte kararlı olduklarını ifade ederek Bakan Ersoy'un ziyaretini çok önemsediklerini ve bu ziyaretin ardından il genelindeki yatırımların hız kazanacağını söyledi.

“Amacımız daha fazla döviz girdisi sağlamak”

Turizm gelirlerinde 2023 ülke hedefleri arasında 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefi bulunduğunun altını çizen Mustafa Savaş, “AK Parti Aydın milletvekilleri olarak Bakanımızı, Ankara'da ziyaret ederek ilimize davet etmiş, turizm yatırımları bakımından desteklerini istemiştik. Bizi kırmayıp geldiler, hep birlikte turizmcilerimizle çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Çok verimli bir toplantı oldu, Bakan Beyin enerjisi bizleri ve turizm yatırımcılarımızı çok heyecanlandırdı. Şu kadarını ifade edeyim turizmde çok güzel gelişmeler yaşanacak. Amacımız ilimize ve ülkemize çok daha fazla döviz bırakacak bir turist girdisi sağlamak. Kuşadası ve Didim'in turizm potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyeli ortaya çıkartacak projeler hayata geçecek" diye konuştu.

“Hedef kitlemiz gelir seviyesi yüksek turistler”

Turizm yatırımlarının gelir seviyesi yüksek turistleri hedef almasının önemine dikkat çeken Savaş, "Temel hedef, daha kaliteli ürün ve daha fazla hizmet satılması. Turistlerin daha fazla alışveriş yapması. Bu ülkemize gelen turistlerin sosyokültürel ve sosyoekonomik seviyeleriyle alakalı olduğu kadar ilimizin ve vatandaşlarımızın bu yapıya hazır olmasıyla da bağlantılı. Önce eksikliklerimizi giderip bu büyük pazara talip olacağız sonrasında bu turistleri ilimize çekecek turizm hizmetlerini ve pazarlama stratejilerini uygulayacağız. Bunları planlıyoruz, iktidarımızın Aydın'la ilgili çok güzel düşünceleri var. Bakan beyin Aydın'da turizmcilerimizle gerçekleştirdiği bu toplantı bunların hayata geçirilmesi adına çok önemliydi" dedi.

“Piyasayı bu yeni pazara hazır hale getirmeliyiz”

Amaçlarının Aydın'a gelen turistlerin otellerden dışarı çıkarak ilçe ve şehir merkezine daha fazla inmesi, turistik gezilerde bulunması, daha fazla alışveriş yapması olduğuna dikkat çeken Savaş, şöyle konuştu: "Tatil için ülkemizi ve ilimizi tercih eden turistlerin gelir seviyesinin yüksek kişiler olması için özel bir çalışma gerekiyor. Yatlarıyla ve kotralarıyla ilimize turistler gelmesini, koylarımızda bunların da demirlemesini istiyoruz. Daha fazla alışveriş yapıp çok daha fazla döviz bıraksınlar istiyoruz. Buna talip olacaksak esnafımızdan, sokaktaki temizlikçimize, polisimizden taksicimize yani hayatın her anına dokunan tüm vatandaşlarımızı bu kültüre hazırlamalı ve gelen turistlere çok daha fazla güven verip ilimizden mutlu ayrılmalarını sağlamalıyız. Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Antalya ve Alanya bunu başardı. Aydın neden başaramasın"

“Didim vites büyüterek pazara dahil olacak”

Bakan Ersoy'la gerçekleşen toplantılarda Didim'in özel bir gündem konusu teşkil ettiğini belirten Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Didim'de yeni yatırımların hayata geçirileceğinin altını çizerek Aydın genelindeki yatırımların 3T kapsamında hazırlandığını söyledi. Turizm, tarım ve termal turizm üçlüsünün Aydın'ın kalkınmadaki 3T'si olacağını kaydeden Mustafa Savaş, "Bu 3 T, birbiriyle çok ilintili. Aydın Kuşadası ve Didim hepsine sahip bir potansiyelde. Bunu da sonuna kadar kullanacağız. Sayın Bakan toplantıda Didim artık radarımıza girmiştir Didim'e yönelik önemli projelerimiz var diyerek çok ciddi bir mesaj verdi. Küresel turizm pazarı beraberinde nitelikli tarım üretimini ve pazara sunulacak taze ve organik ürünleri de zorunlu kılıyor. Aydın Termal turizm daha aktif hale geldikten sonra ilimiz turizm konusunda çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.