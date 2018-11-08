Mustafa Savaş'ın dayısı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın dayısı Ali Üpbül hayatını kaybetti.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın İzmir'de yaşayan dayısı Ali Üpbül hayatını kaybetti. Ali Üpbül için bugün ikindi namazı sonrası Eşrefpaşa Camisinde tören düzenlendi. İzmir Valisi erol Ayyıldız, Mustafa Savaş ve aile fertlerinin katıldığı törende, Ali Üpdül'ün cenazesi kılınan cenaze sonrası Urla Zeytinalan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.