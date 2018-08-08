Mustafa Savaş’tan Aydınlı ihracatçılara Eximbank müjdesi

Savaş, “En yakın tarihte Eximbank irtibat bürosunu Aydın’da açacağız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesiyle birlikte çalışmalarını Aydın’da sürdüren KİT Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın Ticaret Borsası’na (ATB)’ye iadeyi ziyarette bulundu. Savaş’a AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ile parti yöneticileri de eşlik etti. ATB Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve borsa yönetimi Savaş’ı kapıda karşılayarak Aydın’ın en önemli ürünü olan taze incir takdim etti. Savaş, ziyarette birçok konuya değinirken Aydınlı ihracatçılar için önem teşkil eden Türk Eximbank’ın en kısa sürede Aydın’da açılacağının söyledi.

Aydın’ın ihracat kapasitesini arttırmak adına atılan adımlardan bir tanesi ve başlangıcı olan Türk Eximbak’ın önümüzdeki günlerde de Aydın’da hayata geçeceğini söyleyen Savaş, “Geçen günü Eximbank Genel Müdürümüzle konuşmuştuk. Aydın’da Türk Eximbank’ın açılışı ile ilgili müjdeyi de vermek istiyorum. En yakın tarihte Eximbank irtibat bürosunu Aydın’da açacağız. Bu konuda zaten personelin eğitimini yapmıştık. İlk etapta irtibat bürosu, ardından şubeleşme ve böylelikle ilimizin ihracat kapasitesini ve ihracatçı sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Eximbank’ın sağlamış olduğu faydaları ihracatçı arkadaşlarımıza aktarmak istiyor ve bu konuda hizmeti ayaklarına getireceğiz. İhracatçı işletmelerimizin işlemlerini artık yerinde yapacağız. Bu büyük bir hizmet. Türkiye’de zaten 11 tane irtibat bürosu var. 12’ncisini Aydın’da açacağız. İhracat rakamı ve işlem sayısı arttıkça da şubeleşme yolunda da işlem hızlanacaktır” dedi.