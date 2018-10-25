Mustafa Savaş'tan Aydınlılara MEKSA Vakfı müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, “Önemli bir istihdam projesi olarak MEKSA Vakfı'nı Aydın'a getiriyoruz” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'a ve hemşerilerine istihdam odaklı önemli bir projenin müjdesini verdi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'le ve MEKSA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak ile TESK Genel Merkezi'nde iki farklı görüşme gerçekleştiren TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş hayata geçecek proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurumsal markalarla hareket edip Aydın'a katkı sunmakta ve yeni istihdamlar getirmekte kararlı olduklarının altını çizen Mustafa Savaş, "Yönetim kurulunda çok önemli kurum ve kuruluşların temsiliyet gerçekleştirdiği bir vakıf olan MEKSA ile sonuca çok yaklaştık. TESK, MEKSA'nın Yönetim Kurulundaki en önemli kuruluşlardan birisi. Aydın'ın istihdam, ticari ve sanayi işletmelerimizin de nitelikli ara eleman sorunlarına çözüm üretmekte kararlıyız. Gayemiz binlerce vatandaşımızın mesleki eğitimle birlikte istihdam edilmesi. Nitelikli ara eleman ihtiyacına da neşter vurmak istiyoruz. İlk etapta vakıf projemizi Aydın merkezde hayata geçiriyoruz ilerleyen süreçte bütün Aydın genelinde çalışmalar başlayacak. Çok kısa bir zaman sonra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ve MEKSA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak'ı ve Vakıf Yönetimini Aydın'da ağırlayacağız. Projenin bütün detaylarını inşallah bu çok saygıdeğer iki başkanımızla birlikte hemşerilerimize açıklayacağız. Vakıf Yönetim Kurulunda yer alan bütün kurumlarımıza ve yöneticilerine, ilimize sağlayacakları büyük katkı ve destekten dolayı en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

50 Milyon Euro Değerinde Projeler Yönetmiş Bir Vakıf

Vakfın ülke genelinde 22 mesleki eğitim merkeziyle çalışmalar yürüttüğünü belirten Mustafa Savaş, "Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa şu an için ismini sayabileceğim iller. Daha başka illerde de bu çalışmaları yürütüyorlar. Turizm, elektrik elektronik, otomasyon eğitimleri, CNC tezgah operatörlüğünü de kapsayan metal eğitimleri, tekstil, el sanatları, dil eğitimleri ve daha bir çok alanda eğitim hizmetleri var. Önce eğitiyor sonra istihdam sağlıyorlar.

20 yılı aşkın bir sürede MEKSA 50 binin üzerinde genç ve yetişkine, özel ilgi grupları kadınlara, engellilere, eski hükümlülere mesleki eğitim hizmetleri sunmuş bir vakıf. Sağladığı ve yönettiği toplam proje kaynakları 50 milyon Euro' ya yaklaşmakta. İlimize de uzun vadeli çok büyük katkıları olacaktır, bu inançla bu görüşmeleri gerçekleştirdik. İlimize yönelik heyecanımız büyük. Memleketimize hemşerilerimize hayırlı uğurlu olur inşallah" ifadelerini kullandı.