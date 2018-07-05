Mustafa Savaş’tan vefa örneği

Nazilli İlçe Başkanlığı ziyareti esnasında Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Ayten Yıldız’ın olmadığını fark eden Savaş, "Seçim sürecinde canla başla fedakârca çalışan Ayten Hanım nerde. O’nu göremiyorum" deyince Kadın Kolları İlçe Başkanı Serpil Ateş Akkaya’nın Ayten Yıldız’ı çalıştığı için gelemediğini iletmesi üzerine Mustafa Savaş "O gelemiyorsa biz ona ziyarete gideriz" yanıtını verdi.

MKYK üyesi Mustafa Savaş beraberinde İlçe Başkanı Bülent Sayar, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Eftal Kırlıoğlu’yla birlikte Aynur Yıldız’ın çalıştığı Yıldıztepe Mahallesi Kurudere mevkiinde dolmalık biber kurutma sahasını ziyaret etti.

Aynur Yıldız, Milletvekili Mustafa Savaş’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek; "Ben Yıldıztepe mahallesinde oturuyorum. Yaz aylarında geçimimizi dolmalık biber kurutma işiyle sağlıyoruz. Daha önce ben kadın Kolları Yıldıztepe Mahalle başkanıydım. Serpil başkanımız bizi kongrede Yönetim kuruluna yazdı. Şuan Nazilli kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesiyim. Sayın vekilimin ziyaretinden dolayı çok memnun oldum, sağ olsun. Bugün bir kez daha anladım ki sayın vekilimiz güler yüzüyle, çok içten ve samimi. Bizi çok mutlu etti. Teşekkür ziyareti olduğunu biliyordum ama yetiştirmem gereken işimiz vardı, gidemedik. Sayın vekilimiz vefa örneği gösterdi. Kendisi bize misafir oldu, çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etmeye geldi. Bir AK Parti’li olarak böyle Milletvekillerimize sahip olduğumuz için gurur duydum”

Milletvekili Mustafa Savaş ise; “Seçim çalışmaları esnasında Nazilli’ye her gelişimizde Aynur hanımı görmek, onun gerçekten istekli, gayretli, çalışmaları bizi çok mutlu ediyordu. Ama teşekkür ziyaretinde kendisini göremedik. Aynur Hanim çalışıyor gelemeyecekmiş dediler, bende o zaman biz ona teşekkür için gideriz dedim. İlçe teşkilatından arkadaşlarla birlikte ziyaret ettik. Ben burada Aynur Hanim gibi gecesini gündüzünü katarak fedakârca çalışan tüm teşkilat mensuplarımızı canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu davanın görünmeyen yüzleri gizli kahramanları davaya gönül vermiş Gönültaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.