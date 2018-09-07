Mutaflar sakinlerinin yüzü büyükşehirle güldü

Özellikle ASKİ Genel Müdürlüğü’nün zorlu arazi ve zemin şartlarına rağmen gerçekleştirdiği çalışma ile mahalleyi kanalizasyon altyapısına kavuşturmasından dolayı vatandaşlar oldukça mutlu. Mutaflar Muhtarı Şeref Sever “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan çok memnunuz. Mahallemizde birçok önemli yatırım yaptı. Tüm taleplerimizi fazlasıyla karşıladı. Kanalizasyon yapıldı, içme suyu hattı yenilendi, yollarımız yapıldı, şimdi parke taşı çalışmaları yapılıyor. Mahallemizde alt ve üst yapı adına herhangi bir sorun kalmadı.Allah razı olsun, müteşekkiriz.” dedi.

Mutaflar ’da gerçekleştirilen yatırımlara değinen Muhtar Şeref Sever, büyükşehirden önce gelen yatırımların kalıcı olmadığına vurgu yaparak; “Köyümüz mahalleye dönüştürüldüğünde açıkçası baya tedirgindik. Çünkü alt ve üstyapı bağlamında birçok sorunumuz vardı. Yollarımız bozuktu, içme suyu sorunumuz vardı. Kanalizasyon falan ise hayaldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na gerek düzenlediği muhtar toplantılarında gerekse dilekçeler aracılığı ile taleplerimizi ilettik. Açıkçası biz bu taleplerimizin bu kadar hızlı karşılık bulacağını beklemiyorduk. Öncelikle içme suyu sorunumuzu çözüldü. Sağlıksız olduğu tespit edilen bir su kaynağımız vardı ilk iş onu kapatıp yeni sondaj açılarak depomuza sağlıklı su getirdiler. Şimdi suyumuz yeterli ve sağlıklı, takviye olsun diye bir sondaj daha açılacak. İçme suyu şebekemiz eskiydi, 9 bin metre çalışma yaparak onu yenilediler. ASKİ Genel Müdürümüz birçok sefer çalışmaları yerinde denetledi. Çok teşekkür ederiz. Bunların yanısıra en büyük sorunumuz yayla yolumuzun bozuk oluşuydu. Yayla yollarımızı yapılarak halkın kolayca yaylaya ulaşımları sağlandı. Yapılan 11 bin 800 metrekarelik yol genişletme çalışması ile 1.5 saat süren yolculuğumuz 20 dakikaya düştü. Köy içi yollarımıza asfalt ve parke taşı yaptılar. Yağmurda çamurda evlerimiz önünde düğün, cemiyet yapıyorduk. Başkanımız düğün salonumuzun önüne 400 m2 çatı yaptı, artık bu organizasyonlarımızı gönül rahatlığı içerisinde burada gerçekleştiriyoruz. Öte yandan camimiz ve kuran kursumuza klima taktırdı. Mezarlık yolumuz bir gecede sabaha kadar ekiplerin özverili çalışması ile açıldı. Kısacası büyükşehir belediyemizin göreve başlamasından önce bugüne kadar hep seçim yatırımı olarak nitelendirebileceğimiz geçici çalışmalar yapıldı. Sayın Özlem Çerçioğlu’nun ilgisi ile mahallemiz gerçek anlamda kavuştuğu hizmetlerle köyden mahalleye dönüştü dersek daha doğru olacaktır” dedi.

“Sosyal ve ekonomik yatırımlardan da memnunuz”

Alt ve üstyapı da yapılan yatırımlardan ötürü memnuniyetini dile getiren muhtar Şeref Sever, sosyal ve ekonomik alanda yapılan yatırımlarla da mahallelinin yüzünün güldüğünü ifade ederek özellikle ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlaması ve iş yaşantısına kazandırılması için yapılan Çiçek Projesi kapsamında şunları kaydetti “Başkanımız alt ve üst yapı yaptık yeter demedi. Çiçek Projesi ile kadınlarımızı çiçek üreticiliğine teşvik ederek bir meslek ve gelir sahibi olmalarını sağladı. Aileler için önemli bir geçim kaynağı haline gelen çiçek üreticiliği ile mahallemizde kadınlar hem bir meslek edinmiş oldular hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak için büyük bir fırsata kavuştular”