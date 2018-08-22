Narenciye üretiminde Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle narenciye ürünlerinde Akdeniz meyve sineği popülasyonlarında artış olduğunu, Akdeniz meyve sineği tuzaklarına verdikleri 50 TL’lik desteğin 80 TL’ye çıkarılması ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı olduğunu kısa sürede bu desteğin artacağı müjdesini verdi.

İhracata giden ürünlerin geri gelmemesi için doğru mücadele tekniklerinin uygulanması gereğinin altını çizen Selçuk, "Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda tüm üreticilere siyah poşet dağıtılacağız ve üreticilerin vuruktan dolayı ağaç dibine düşen meyveleri bu poşetlere atmalarını istiyoruz. Bu sayede Akdeniz Meyve Sineği ile etkin bir mücadele gerçekleştireceğiz. Bu yöntem Adana bölgesinde çok olumlu sonuçlar verdi. Feromon tuzağı konusunda TUBİTAK ile bir çalışma yapıyoruz ve yakın dönemde yeni feromon tuzakları ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise; mandalina üretim ve ihracatımızın yoğun olduğu, Seferihisar’da üretimin yoğun olduğu Selçuk, Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür, Ürkmez, Payamlı, Ulamış, Güzelbahçe bölgelerinden gelen üretici ve ihracatçılarla sektörün sorunlarının çözümü için bir araya gelmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Narenciye üretim ve ihracatını tehdit eden Akdeniz meyve sineği ile mücadelede feromon tuzağı desteğinin 50 TL’den 80 TL’ye çıkarılması talimatı veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve sektörün sorunlarının çözümü için üreticilerle arazide etkin mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarına teşekkür eden Uçak, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik savaşların yansımasını ülkemizde de hissediyoruz. Ancak ülke olarak göstereceğimiz direnç ile kısa zamanda bu badireyi atlatarak üreticilerimiz ve ihracatçılarımız olarak dimdik ayakta kalacağımızı umuyorum. Hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız adına tüm yetkili mercilerde gerekli girişimleri yaptığımızı önemle belirtmek istiyorum. Hepimiz aynı gemideyiz, ortak amacımız daha kaliteli üretim yaparak ürünün değerini bulmasını sağlamak. Bizim göreve geldiğimiz günden beri benimsediğimiz bir politikamız var o da üretici ve ihracatçımızın ayağına giderek hem aramızdaki bağı güçlendirmek, hem de sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri üreterek ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak…Göreve geldiğimizden beri 4 aylık dönemde Kemalpaşa, Alaşehir, Selçuk, Ödemiş ve Ortaca’da üretici ve ihracatçılarımız ile bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Bugün de burada güzide ilçemiz Seferihisar’da birikimlerimizi sizinle paylaşmak ve sizlerin sorunlarını dinlemek için buradayız" diye konuştu.