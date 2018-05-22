NAZBED’den Başkan Alıcık’a teşekkür

Nazilli Bedensel Engelliler Derneği (NAZBED) Başkan Adayı Alparslan Çoban ve Başkan Yardımcısı Aysun Bademli Akçil, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Engellilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür ederek plaket takdim eden Çoban, “Başkanımız ilçemizdeki engellilere her zaman sahip çıktı. Engelli derneklerimize destek oldu. Kendisine teşekkür etmek istedik. Derneğimizde akülü araç eksiği vardı. Sağ olsun başkanımız karşıladı. Engellilere vermiş olduğu desteğin bundan sonra da devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması, engellilere yönelik eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Alıcık, “İlçemizde 2 tane engelli derneğimiz var. Biz Nazilli Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layığıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve kendilerine destek olmak için projeler ürettik. Hizmet noktasında önceliğimiz yapılan işlerin genç, yaşlı, engelli demeden tüm kesime hitap etmesi. Bunu başardığımıza inanıyorum” diye konuştu.