NAZENDER'den Başkan Alıcık'a teşekkür ziyareti

Nazilli Bedensel Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği(NAZENDER) Başkanı Tayfun Yazıcı ve dernek üyeleri, Türk Kızılay'ı tarafından Eskişehir'de düzenlenen Hasırca Gençlik Kampı'na katılımları için araç desteği veren Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

NAZENDER üyeleri, Türk Kızılay'ı tarafından Eskişehir'de düzenlenen Hasırca Gençlik Kampı'na katılımları için araç desteği sağlayan Başkan Alıcık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Engelsiz bir Nazilli için tüm gayreti gösterdiklerini ve her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Öncelikle Türk Kızılay'ına böyle güzel bir etkinliğe imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerde devletimizin büyüklüğünü bir kez daha görüyoruz. Engelli kardeşlerimizin Hasırca Kampı'na bir nebze katkıda bulunduysak ne mutlu bize” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Yazıcı, “Dernek üyelerimiz, başkanımız sayesinde çok güzel bir hafta geçirdi. Kızılay Bursa Şubesi'nin Eskişehir'de düzenlediği Hasırca Gençlik Kampı bizim için çok iyi bir moral oldu. Başkanımızın araç desteği olmasa kampa gidemeyecektik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.