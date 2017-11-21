NAZENDER’den özel öğrencilerin eğitimine destek

Özel Eğitim Sınıfı öğretmeninin çağrısı ile harekete geçen dernek yönetimi 3 saatte özel öğrencilerin sınıfını donatmayı başardı.

Nazilli Atatürk Ortaokulunda bu sene açılan özel eğitim sınıfının donanımının yetersiz olması nedeniyle destek kampanyası başlatan Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı, sınıftaki eksiklerin tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı. Marangozundan boyacısına, klimacısından elektronik eşyacısına kadar destek arayan Yazıcı, 3 saatin sonunda ihtiyaçları giderdi ve bir hafta içerisinde de sınıfı eğitim-öğretime hazır hale getirdi. Sınıfta eğitim gören öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit ile birlikte ziyaret eden Başkan Yazıcı, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Engellilere desteğin Nazilli adresi olduklarını ifade eden Yazıcı, eğitime ve engellilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Yazıcı’ya desteklerinden dolayı plaketle teşekkür edildi.

Son bir yıldır yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren NAZENDER, Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Alp Kef’in sınıfının ihtiyaçları konusundaki çağrısına kayıtsız kalmadı. NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı’da Milli Eğitim İlçe Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit’i ziyaret ederek Özel Eğitim Sınıfının ihtiyaçlarını NAZENDER olarak karşılamak istediğini belirtti. Başkan Yazıcı, 3 saat içinde sınıfın ihtiyaçlarını tamamladı, 1 hafta içinde de montajını yaptırdı. Özel Eğitim Sınıfında karşılanan ihtiyaçları yerinde görmek için Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Şube Müdürü Latif Güngör ve NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı ziyaret etti. Atatürk Ortaokulu Müdürü M.Selman Kahya ve öğretmenlerle birlikte sınıfı ziyaret eden konuklar büyük ilgi ile karşılandı.

Milli Eğitim olarak eğitimsiz hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz diyen Nazilli İlçe Milli Eğitim müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, "Bu konuda devletimiz ve bizler seferber olmuş durumdayız. Okulumuzun böyle bir sınıfa ve imkana ihtiyacı vardı. İlçemizin güzide derneği NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı yanıma gelerek böyle bir hizmet vermek istediğini ifade etti. Bundan büyük mutluluk duyduk. Dernek olarak sınıfın ihtiyaçlarını karşıladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

NAZENDER Nazilli Halkıyla bir bütündür

NAZENDER olarak kimin ihtiyacı varsa onun yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Tayfun Yazıcı, "Sınıf öğretmenimiz okulun bu ihtiyacından bahsetti. Bende Milli Eğitim Müdürümüz Şakir Cihan Koçyiğit’i makamında ziyaret edip, Atatürk Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfının ihtiyaçlarını dernek olarak karşılamak istediğimizi belirtim. İnanın Nazilli o kadar değerli ve büyük bir yer ki, müdür beyin yanından ayrıldıktan sonra 3 saat içinde sınıfın ihtiyaçlarını hayırseverler aracılığıyla tamamladık. Nazilli’de insanlara olayları doğru anlatırsanız, kayıtsız kalmıyorlar. NAZENDER’e güvenip destek verdikleri için herkese teşekkür ederim. Şuna inandım, kalıcı, yapıcı şeylerin imkansızı diye bir şey değil. Derneğimiz Nazilli Halkıyla bir bütündür. Güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.