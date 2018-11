Nazilli 2019'a yatırımlarla girecek

Hayata geçirdiği örnek projelerle Türkiye'de ilklere imza atan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçe genelinde yapılan yatırımlara hız verdi.

2019 yılına kadar birçok projenin tamamlanmış olacağını belirten Alıcık, “Başladığımız tüm işlerden alnımızın akıyla çıktık. Şu an yapımı devam eden alanlarımızı da kısa sürede tamamlayıp art arda açılışlarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Merkez ve kırsal mahallelere yaptığı yatırımlarla halkın takdirini kazanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yapımı devam eden projelere hız verdi. Yılsonuna kadar birçok projenin tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını müjdeleyen Alıcık, “Nazilli'mizde hizmet götürmediğimiz hiçbir mahallemiz kalmadı. Ekiplerimiz yeri geldi birçok mahallemizde aynı anda çalıştı. Söz verdiğimiz tüm projeleri ilçemize kazandırdık. Bununla yetinmedik vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda proje ürettik. Nazilli'mizin markalaşması ve adının duyurulması noktasında çalışmalar yaptık” sözlerini kaydetti.

Her zaman halkın içinde olduğunu, yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında vatandaşların taleplerini bire bir dinlediğini belirten Alıcık, “Hiçbir zaman koltuğumda oturayım, vatandaş bize gelip sorununu anlatsın diye düşünmedim. Esnafın, taksicinin, şoförün, köydeki Fatma teyzemin, Mehmet amcamın bir sıkıntısı varsa beni köyünde, mahallesinde mutlaka görmüştür. 160 bin nüfuslu Nazilli'de çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmadı” diye konuştu.

Nazilli Halkı Takdir Ediyor

Nazilli Belediyesi olarak 2019 yılına yatırımlarla gireceklerini söyleyen Alıcık, “Şu an, Devlet Karayolu Üzerinde kurduğumuz yerli ürünler satış yeri ve kahvaltı salonumuz, Yıldıztepe Mahallemizde inşasına başladığımız 15 Temmuz Şehitler Parkımız, Aydın'da bir ilk olan Meyve Bitkileri Parkımız, Bozyurt Mahallesi Halı Sahamız, OSB iş yerlerimiz büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Bunun yanı sıra Hisarcık ve Esenköy Mahallemizde çok amaçlı sosyal tesislerimizin açılışını yakın tarihte gerçekleştirdik. Yeşilyurt Mahallesi Taziye Evimiz ve Arslanlı Pazaryerimizin inşası tüm hızıyla sürüyor. NAZKENT Toplu Konutlarında yakaladığımız başarıyı şu an Eğrek Mahallemizde taçlandırıyoruz. Yine Eğrek'de cem evi inşaatımız, Güzelköy Mahallemizde 800 kişilik camimiz yapılıyor. Nazilli halkı her şeyi görüyor ve takdir ediyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.