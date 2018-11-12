Nazilli 7. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 7.'si düzenlenen Rahvan At Yarışları, 11 Kasım Pazar günü Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan sosyal etkinlik alanında gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 atın kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda, 37 bin 500 lira ödül dağıtıldı.

Aşağı Nazilli Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 7. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Bozdoğan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan koşu pistinde gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışları, Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile binlerce vatandaş takip etti.

200 rahvan atın kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda Baş Yarışında 8 bin, Başaltı Yarışında 7 bin, Büyük Orta Yarışında 6 bin, Küçük Orta Yarışında 5 bin, 4'lü Taylar Yarışında 4 bin, 3'lü Taylar Yarışında 3 bin, 2'li Taylar Yarışında 2 bin 500, Deste Yarışında ise 2 bin olmak üzere toplam 37 bin 500 lira ödül, kupa ve bayrak dağıtıldı.

Yarışlara yoğun ilgi gösteren Nazillililere ve çevre ilçelerden gelen misafirlere teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Atalarımızın yaşantı biçimi olan göçebe hayatta en önemli unsurların başında at gelmektedir. Atların ise daha iyi ve daha kaliteli olması açısından düzenlenen çeşitli yarışmaların başında rahvan at yarışları gelir. Atalarımız bu yarışlarla atlarının gücünü, savaş sanatını ve becerilerini test ederler. Bizler ise günümüzde bu kültürün yaşatılmasını arzuluyoruz. Osmanlı'dan beri yapılan önemli bir spor dalı olan bu yarışları düzenleyerek binlerce kişiye bu coşkuyu yaşattırmaya çalışıyoruz. Nazilli artık at yarışlarının anavatanı oldu” diye konuştu.

Akşam saatlerine kadar süren yarışların sonunda, dereceye giren at sahipleri ve jokeylere, protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim etti.