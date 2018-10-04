Nazilli Adliyesi çalışanları aşure geleneğini yaşatıyor

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş'ın ev sahipliği yaptığı Nazilli Adliye Sarayı Bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nazilli Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar ile personelin yanısıra avukatlar katıldı. İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu tarafından okunan duanın ardından protokol üyeleri konuklara aşure ikramında bulundu.

Adalet Sarayındaki etkinliğin ardından Nazilli Kaymakamlığı Haluk Alıcık Huzurevi'ne de aşure götüren Başsavcı Dönertaş, huzurevi sakinlerine de aşure ikramında bulundu. Bin beş yüz kişilik yapılan aşureden tadanlar dua ederek adliye çalışanlarına teşekkür etti. Aşure etkinliği sırasında açılan ve Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin el emeği ile hazırlanmış olan ‘Ahşap Boyama Sergisi'de büyük ilgi gördü.

Nazilli Adalet Sarayı'nda adliye personelinin katkıları ile düzenlenen geleneksel aşure hayrı etkinliğine katılan Nazilli Belediye başkanı Haluk Alıcık, “Öncelikle Nazilli Cumhuriyet Başsavcımız Mehmet Akif Dönertaş öncülüğünde Nazilli Adliye çalışanlarımızın katkıları ile hazırlanan aşurenin Allah katında kabul görmesini diliyoruz. Allah kabul etsin. Biz Türk Milleti olarak yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneklerini yaşayan bir milletiz. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet var etsin. Birlik ve dirliğimizi bozmasın. Muharrem Ayı, yardımlaşmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin pekiştiği aylarımızdan bir tanesi. Katılan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, geleneksel hale getirilen aşure hayrına katılan herkese teşekkür ederek, “Aşurenin manasının özünde yatan birliği, bütünlüğü, kardeşliği, paylaşmayı ifade edebilmek adına toplandık. Bu bizler için büyük bir gurur, büyü bir huzur kaynağı. Personelimizle, çalışanlarımızla, kurum amirlerimizle bir arada olmak çok güzel, büyük bir mutluluk. Tatlı yiyip tatlı konuşalım, tatlıyı yad edelim, tatlıyı anlatalım istiyoruz. İnşallah bu geleneğimizi önümüzdeki yılarda da devam ettiririz. Ayrıca Nazilli Haluk Alıcık Huzurevimizdeki yaşlılarımızı da ziyaret ederek onlara da aşure ikram etmek, onların gönüllerini almak ve onlara olan vefa duygumuzu da böylelikle ifade etmek istiyoruz. Son 3 yıldır da bunu geleneksel halde devam ettiriyoruz” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de emeği geçenlere teşekkür etti.