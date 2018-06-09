Nazilli Atatürk Ortaokulu futsalda Türkiye üçüncüsü oldu

Zorlu müsabakalarda namağlup şekilde sonuna kadar giden Nazilli ekibi, oynadığı son maçta şanssız bir yenilgi alarak üçüncülüğe razı oldu. İlk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonasında şampiyonluğu kaçırdıklarına üzülen ekip ilçede ise büyük sevinç yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan okul sporları Futsal Yıldız Erkekler Türkiye Final müsabakaları Niğde’de yapıldı. Müsabakalara Aydın’ı temsilen katılan Nazilli Atatürk Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı. Zor şartlarda müsabakalara hazırlanan ve büyük sürpriz yaparak şampiyonanın en iyi takımı olmalarına rağmen şansız bir yenilgi ile üçüncülükle yetinmek zorunda kalan ekip seneye Aydın’dan iki takım gönderme hakkı kazanmasının yanısıra Futsal’da Aydın’ı da en iyi şekilde temsil ederek büyük gurur yaşattı.

Geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün tamamlanan Niğde’deki Türkiye finallerinde A Grubunda Samsun, Yozgat ve Konya takımlarıyla eşleşen Nazilli Ekibi, grubu namağlup bitirerek eşleştiği B Grubu ikincisi Bursa takımına yenildi. Şampiyonada en iyi takım olarak en başta yer lamasına rağmen sürpriz yenilgi alarak 3. olan takım buna rağmen gönüllerde taht kurdu.

“Nazilli’ye Türkiye üçüncülüğü getiriyoruz”

Türkiye’deki en iyi 4 takım arasına girme başarısını gösteren öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğunu kıl payı kaırmasına çok üzüldüklerini ifade eden Nazilli Atatürk Ortaokulu Müdürü Selman Kahya, “Öğrencilerimizle birlikte Niğde’deki finallere şampiyonluk parolası ile geldik. Namağlup şekilde grubumuzu lider tamamladık. Ancak B Grubu ikincisi Bursa takımına şanssız bir şekilde yenilince üçüncülüğe düştük. Çocuklarımız bu duruma çok üzüldü ancak ilk kez Türkiye Şampiyonasına katılan çocuklarımız önümüzdeki yıl için şampiyonluk yemini etti.” dedi.

“Nazilli halkı yanımızdaydı”

Takımlarının şampiyonaya hazırlanmasında ve başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Kahya, “Yıldız erkekler Türkiye 3.’sü olan Nazilli Atatürk Ortaokulu Futsal Takımı öğrencilerimi ve onları çalıştıran hocalarımız Halil Dinç ve Erdem Parlaktaş’a göstermiş oldukları başarıdan ve bizlere yaşatmış oldukları mutluluktan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Nazilli halkı her zaman yanımızdaydı ve manevi destekleri ile bu gururu yaşadık. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın İbrahim Küçük’e, Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık’a, İlçe Spor Müdürümüz Sayın Güven Eker’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hıdır Dağaşan’a ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Latif Akgün’e, değerli öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize, Okul Aile Birliği Yönetim Kuruluna ve sponsorumuz Nalbantoğlu Demir A.Ş. sahibi Sayın Ahmet Uluhan’a teşekkürlerimi sunarım. Üçüncülük Kupamız Nazilli’mize ve Aydın’ımıza hayırlı olsun. Daha önce Aydın’dan tek takımın katılabileceği şampiyonaya bu üçüncülük sayesinde bundan böyle Aydın’dan iki takım katılabilecek. Böylelikle şansımız daha da artacak. İnşallah seneye Türkiye kupası ile döneceğiz” dedi.