Nazilli Aydoğdu Köprüsü 17 günde tamamlandı

Bölgede incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Mevcut köprüyü yıkarak günümüz şartlarına uygun ve kullanışlı bir köprü yapımı için kısa süre önce ekiplerimiz çalışmalarına başlamıştı. Yaklaşık 17 günün ardından köprümüz yükseldi. 27 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki 3 gözlü menfez köprümüzün genişletmesi yapıldı. Hem araç hem de yaya trafiğinin yoğun olduğu aynı zamanda öğrencilerimiz okullarına ulaşmak için kullandığı köprümüz yenilerek Nazillimize kazandırıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İncelemeleri esnasında çevrede yaşayan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak kış hazırlıklarına başladıklarını belirterek dere boyunca 691 ve 692 sokak gibi yan yollarda parke taşı döşemesi yapılacağını müjdeledi.