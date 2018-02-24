Nazilli Bakırcılar Odasında Karadeli güven tazeledi

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda düzenlenen ve Divan Başkanlığını Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan’ın yaptığı genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından faaliyet raporu, denetim raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları okunarak yönetim kurulunun faaliyetleri oybirliği ile aklandı. Genel kurula Aydın Esnaf Odaları Birlik Genel Sekreteri Mustafa Çağlayan, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Aydın Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, Altıntaş Mahalle Muhtarı ve eski Nazilli Bakırcılar ve Kalaycılar Odası Başkanı Şükrü Ustaoğlu, ilçedeki diğer oda başkanları, oda üyeleri ve davetliler katıldı. Toplam 123 üyesi bulunan odanın 80 üyesi seçime katılırken, Başkan Karadeli oyların tamamını alarak yeniden güven tazeledi. Genel kurula eşi çocukları ve torunları ile gelen Başkan Karadeli büyük ilgi odağı oldu.

Başkan Karadeli, eski oda başkanları başta olmak üzere odaya destek veren Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan, Birlik Sekreteri Mustafa Çağlayan ve oda yönetimlerinde hizmet edenlere Osmanlı Arması hediye etti. Hediye töreninin ardından bir teşekkür konuşması yapan Başkan Karadeli, göreve geldikleri günden bu yana yaptıklarından söz ederek destek veren herkese teşekkür etti. Karadeli konuşmasında, "Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum. Üyelerimizin faydasına olacak her hizmette çalışmaya devam edeceğim. 2012 yılında görevi devraldığımızdan bu yana bizler güven ve istikrarla odamızın saygınlığını kazandırdık. Yeni dönemde de saygınlığımızı koruyarak faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Nazilli Bakırcılar, Kalaycılar, Tenekeciler ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasını bir adım daha öne çıkarmak için uğraş vereceğiz. Zaten bunun için göreve tekrar talip olduk. Artık Nazilli’de Odamızın var olan gücünü daha da hissettirmek istiyoruz. Odamıza kayıtlı tüm üyelerimiz ile birlikte birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

Çetindoğan’dan uyarı

Genel kurulun oda üyelerine ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan, yaptığı kısa konuşmada yeni yönetmelikler hakkında uyararak, “Basit Usul verginin kaldırıldığı konusunda duyumlar alıyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Asla yanılgıya düşmeyelim. Adam sendecilik yapmayalım. Maliye Bakanlığı vergi kayıt ve kaçağını önlemek için 01.01.2018 tarihi itibariyle sistemde değişikliğe giderek elektronik defter beyan sistemini yürürlüğe koydu. Yani geçtiğimiz aydan itibaren odamıza getirilen tüm evrakları Maliye Bakanlığı’nın sistemi üzerinden bildirimlerini yapacağız. Bu konuyu en kısa sürede bir araya gelerek en iyi şekilde anlatmalıyız. Bu işlemlerin yapılmaması durumunda 800 TL gibi bir ceza var. Basit usulde defter tasdiki ise 01.01.2019 tarihinde kaldırılarak esnafımızın üzerindeki büyük yük de kalkacaktır. Yeni bilgileri oda sekreterlerimizden ve odamızın mali müşavirlerinden mutlaka öğrenelim. Genel kurulumuz hayırlı olsun” dedi.

Mehmet Karadeli başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mustafa Ay, Ali İhsan Kuş, Seyfetttin Bayhan, Murat Balık, Barış Özenoğlu, Gülseren Yıldırım. Denetim Kurulunda da Coşkun Işlak, Cihan Umut ve Mustafa Hasan Yuvalı görev yapacak.