Nazilli bayanları otizmli öğrenciler için buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç yıl önce sosyal medyada örgütlenen ve bugün sayıları 50 bini aşan Nazilli'nin değişik meslek gruplarında çalışan ve ev hanımlarından oluşan Nazilli Bayanları Grubu, bu kez ilçedeki bir ilkokulda otizm sınıfı açmak için bir araya geldi.

Nazilli belediyesi tarafından işletilen tarihi Hangar Restoranda bir araya gelen onlarca kadın, dayanışma ve kaynaşmanın yanısıra ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' sloganı ile Nazilli Merkez Yavuz Selim İlkokulu bünyesinde bir otizm sınıfı açmak için destek topladılar.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün eşi Bilge Akan Küçük ile Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Rumeysa Alıcık başta olmak üzere ilçedeki siyasi partilerin kadın kolları yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, grup üyesi kadınlar ve gruba destek veren kadınların buluştuğu kahvaltılı toplantıda, ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, biz hep birlikte varız' diyerek ev sahipliği yapan grup yöneticileri Bahar Beşer Deveci, Batuhan Özlem Bulum, Mürşide Sağlam, Dilek Uçak Gücü, Aycan İpek Göz, Derya Akarsu, Günnur Göçmen, Raziye Yavaş, Zübeyde Hezer, Huriye Eşme ve Nilgün Şahin Özkurt, ilçede bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleşen bayanların buluşmasında grup adına bir konuşma yapan Bahar Beşer Deveci, büyük desteklerinden olayı özellikle Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün eşi Bilge Akan Küçük ile Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Rumeysa Alıcık'a teşekkür ederek, “Değerli Nazilli Bayanları, düzenlememiş olduğumuz tanışma ve dayanışma kahvaltımıza teşrif edip geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Nazilli Bayanları Grubu 3 yıl önce sanal platform olarak sosyal paylaşım sitesinde kurulan Nazilli'nin ilk bayan grubudur. Biz Nazilli ve çevresinde 50 bin bayana sahip kocaman bir aileyiz. Ve her geçen daha da büyüyoruz. Grubumuz üç yıldır aktif bir şekilde çalışarak her kesimden işletme sahipleri, esnaf ve ev kadınlarının tanıtım, reklam ve en önemlisi olan marifetlerini kazanca dönüştürmek isteyen bayanların satış yapabildiği, ev ekonomilerine ciddi anlamda katkı sağlayabildikleri bir tür satış ve paylaşım grubu haline geldi. Yeri geldi ev hanımlarına bir ışık olduk, yeri geldi ihtiyaç sahiplerine umut olduk. Yeri geldi hep birlikte eğlendik, yeri geldi hepimiz birlikte haykırdık. Kendimizi sanal ortamda, dostluk ve dayanışma ortamına taşıdık. Maddi ve manevi birçok problemi aştık. Ve aşmaya da devam ediyoruz” dedi.

Nazilli Bayanları olarak bu etkinliği düzenleme sebeplerinin hem tanışma, hem de dayanışma olduğunu ifade eden Deveci; “Dayanışma amacıyla bir sürü projede yer aldık. Bugün tanışma ve dayanışma etkinliğimizin amacı ise ilçemizdeki bir ilkokula daha otizmli çocuklar sınıfı kazandırmak. Grubumuz üyesi otizmli çocukları olan annelerimiz de bizlerden bu anlamda destek bekliyor. Bizler de otizmli çocuklar özel eğitim sınıfının ihtiyaç, donanım ve masraflarını hep birlikte karşılamak istiyoruz” diye konuştu.

Deveci konuşmasının sonunda Nazilli Belediyesi tarafından Sevgi Yolu üzerinde açılan ve ilçedeki STK'ların ürettikleri ürünlerin satışlarının yapıldığı barakalardan bir tanesinin kendilerine de verilmesini isteyerek Başkan Alıcık'ın eşi Rumeysa Alıcık'tan bu konuda destek istedi. Deveci'nin konuşmasının ardından söz alan katılımcı bayanlar da düşünce ve isteklerini dile getirdi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün eşi Bilge Akan Küçük ise konuşmasında bu güzle etkinliğe davet edilmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Sosyal medya platformunda toplanan yaklaşık 50 bin kadının üye olduğu toplantıya katılmak çok güzel. Bu sayının tamamı annelerden ve kadınlardan oluşuyor. Önemli olan burada bir araya gelebilmekti. Çünkü hepimizin ortak paydası kadın olmak, anne olmak. Bu bizim için çok önemliydi. Bu platformda kadınlar evlerinde yaptığı ürünlerini, emeklerini bu sayfada tanıtıp ailelerine katkıda bulunuyorlar. Bu da çok önemli bir şey. İnşallah bundan sonraki zamanlarda daha da genişleyerek daha da ilerleyerek çok daha güzel işler yapacaklarını düşünüyorum. Etkinliğe katılan ve destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Rumeysa Alıcık da, bu etkinliklerin devamını beklediğini ifade ederek, “İnşallah ben de kendilerine destek olmak için eşimden baraka sözünü alacağım” dedi.