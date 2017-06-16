Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, basın toplantısında ilk olarak yaklaşık 300 hak sahibini uyardı. TOKİ konutlarının, Nazilli’nin değişen yüzü olacağını söyleyerek “TOKİ evleri 10 yılda anca biter” diyenlere kulak asmamalarını bu yüzden evlerini satmaya kalkan hak sahiplerine, “Bekleyin, evlerinizi satmakta acele etmeyin” dedi. Başkan Haluk Alıcık açıklamalarının devamında, “TOKİ’yle önceki gün itibariyle protokol imzaladık. Meclisten de aldığımız yetkiyle şu an projesinden tutunda, deprem etütlerine, birebirde vatandaşla takasla ilgili gibi bütün konularda TOKİ’yle anlaşma yaptık. Yetkililerde gelince en uygun proje, en güzel proje nasıl olacak bunun kararı verilecek. Aşağıya büroda açacağız, TOKİ’den yetkililerde gelecek, bizden arkadaşlar da olacak. Yaklaşık 300 kişilik bir alanda az kişiyle muhatap olmak bizimde işimize geliyor. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Burası Nazilli’nin değişen bir yüzü olacak. Düşünün orada büyük bir meydan olduğunu, yeni cadde ve sokaklarıyla beraber, farklı yapılabilecek projelerle güzel bir yer olacak. Dün gezmediğimiz yerler belki de herkesin gezmek isteyeceği farklı cazibe merkezi haline gelecek” diye konuştu.

TOKİ ile imzalanan protokol gereğince garaj bölgesindeki 100 dönüm alanda yapılacak olan TOKİ konutlarının projeleri çizilip ihalesi yapıldıktan sonra 2019 yılına kadar kaba inşaatının başlaması gibi hedeflerinin olduğunu belirten Başkan Alıcık, ’TOKİ evleri 7 yılda 10 yılda anca biter’ şeklinde konuşarak vatandaşların aklını çelenler var. Bu konuda yine tekrar tekrar uyarılarda bulunuyorum. Bekleyin, evlerinizi satmakta acele etmeyin. Sabredin. Yerlerinize sahip çıkın” dedi.

TOKİ projesin yanı sıra bin MG elektrik üretecek güneş enerjisi projesinde de ihale aşamasına gelindiğini anlatan Başkan Alıcık, “Güneş enerjisi için ihale tarihini alıyorlar. Enerjiden 1 MW elektrik üreteceğiz. Söylediğim her şey hayalden öte gerçekleşiyor. Güneş enerjisi yapacağımız yerde mahkemeyle uğraşıyoruz. Ondan dolayı biraz gecikti. Kalkınma Bankası’nın teşvikleri 1.8 milyon TL’den 2.6 Milyon TL’ye yükseltti. En yakın zamanda da bunu hızlandırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Geçen hafta Ankara’da Spor Bakanı ile görüştüm. Deve güreşlerinin yapıldığı Sümer spor sahasında tartan pist yapılması konusunda söz aldım. Deve güreşi yapılan yer, tribün olacak. Amatör spor kulüplerinin hepsine soyunma odası vereceğiz” diye konuştu.

Nazilli’de Devlet Demiryollarının Sümer Kampusu arazisinde bulunan alana lojistik merkez kuracağının müjdesini veren Başkan Alıcık, gerekli yazışmaların tamamlandığını kaydederek; “Üniversiteden kalan 216 dönüm alanda, Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) alınan yükü tren garına taşıyacak, oradan da İzmir Limanı’na götürecek bir projemiz var. TCDD’den gelen yetkililer, bölgede incelemede bulundu. Orada kargo bölümü olacak. Lojistik taşımacılıkta Nazilli’nin sanayi ve ticaretini etkileyecek önemli bir adım atılmış olacak. Bununla ilgili devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü para ayırmış vaziyette. Çevredeki işletmeler için iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların gazeteler aracılığıyla yapılan haberlerde Büyükşehir ile Nazilli Belediyesi arasında kaldıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Alıcık; “Vatandaşlarımız biraz sabredecekler, Yeşil Mahallede doğal gazı olmayıp altyapısı tamamlanmayan yola harcanan her para Nazilli’nin parası, milli servet . O çalışmaların bir önce tamamlanıp bizim de üst yapıyı tamamlamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar İsabeyli Mahallesi’nde bu zamana kadar 50 bin metrekare parke taşı döşemesi yapmışız. Cumhuriyet ve Turan Mahallesi’nde de yol çalışmalarına başladık. Her kapının önüne doğalgaz ekipleri branjman atıyor. Mahallelerimiz rezil olmuş durumda, vatandaşlarımız biran önce çalışmaların bitmesini istiyor. Bayramdan sonra çalışmalar hızlanacaktır” dedi.

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Belediye Başkanı Alıcık. Arpaz kalesinde gelinen son nokta ile Nazilli Belediyesi tarafından Taziye evi olarak yapılan Yıldıztepe Mahallesindeki bina hakkında da açıklamalarda bulundu. Kültür Varlıkları Genel Müdürü ile Arpaz Kalesi’nin restore edilmesiyle ilgili görüşme yaptığını ifade eden Alıcık, “Tarihi değerlerimizden biri olan Arpaz kalesinin Restore masraflarının belli bir kısmını da devletten alacağız. Proje ekibim mimari proje üzerinde çalışıyorlar. Bir yandan hukuki işlemlerde devam ediyor. Arpaz ailesi hiç veraset ilamı almamış. Ama olsun biz gereken tüm görüşmeleri yapıyoruz. Bu değerimizi güzelce bir restore ettireceğiz. Yıldıztepe mahallesinde bir taziye evi yaptırmıştık. Ancak vatandaş burayı kullanmayı çok beceremedi diyelim. Orası bir türlü işlemedi, işletilemedi. Aynısını Muammer Aksoy’da yapsak farklı olurdu. Her kesin fikrine zikrine, yaşam görüşüne saygılıyız. Ancak bu binanın şu andaki durumu hiç hoş değil. Ama mahalle sakinleri bu binanın Sağlık Merkezi olmasını istemiş. Muhtarımız bize aktardı. Çok da güzel düşünülmüş. Vatandaşımız bizim için en öncelikli gelir” diye konuştu.