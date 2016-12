Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın yeni yıl mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Alıcık, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni etti.



Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mesajında, "Saygıdeğer Hemşerilerim acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anıları ile bir yılı daha geride bırakıyor, umudumuzu koruyarak, huzur içinde bir yıla girmenin coşkusunu yaşıyoruz. 2017 Yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, mutluluk ve gönenç getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyor, sizlere saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.Kuşkusuz yeni bir yıl, beklentiler ve hedefler yönünden, bireyler, toplumlar ve ülkeler için farklı anlamlar yüklüdür. Daha aydınlık yarınlara ulaşmak için, Millet olarak elbirliği ile çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız yeterli olacaktır. Biten yılda neler yaptığımızı, neler öğrendiğimizi gözden geçirip çevremize yararlı olup olmadığımızı zamanımızı iyi kullanıp kullanmadığımızı düşünmeliyiz. Her yeni yıl yeni atılımlar, yeni umutlar, yeni adımlar kısaca yenilikler yılıdır. İnsanlık her yeni yılda tarihini yeni başarılar, yeni buluşlar her alanda ilerlemeler ile zenginleştirir. Bizimde bu hızlı gidişe ayak uydurmamız yeni yılda daha çok çalışarak daha başarılı olmak gerekmektedir. Yeni yıla birlikte gelecek günlerin karanlıktan aydınlığa özgürlükçü, eşitliğe dayalı kavgasız savaşsız barış ve sağlık içinde paylaşımcı bir toplum düzenine giden yol olması hepimizin temennisidir. Hemşerilerimizin hayat standardını yükseltmek ve güzel ilçemiz için sürdürdüğümüz hizmet aşkı, yeni yılda da devam edecek. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla Milletimizin ve Nazillili hemşerilerimin yeni yılda refaha ve mutluluğa kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni yılın hepimize, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur başarı, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.