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02 Ağustos 2018 11:18

Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ziya Aksüt başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Nazilli Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı

02 Ağustos 2018 11:18

Toplantıda 6 madde görüşülerek karara bağlandı.


Belediye Meclisi Ağustos 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkan Vekili Ziya Aksüt başkanlığında yapıldı.


Meclis toplantısında, Dallıca Mahallesi’ndeki parka isim verilmesi, Arslanlı Mahallesi 1911 parsele ilişkin uygulama imar plan değişikliği, Kirazlı RES imar plan değişikliği, 2018 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılması, İsabeyli Barajının su tarifesi, Karaçay Mahallesi 785 ada 57 parsel üzerinde Nazkent Konut Projesinin yapılması konuları görüşüldü.


Dallıca Mahallesi’ndeki parka eski Muhtar Ali Çamlı’nın adının verilmesi, İsabeyli Barajı su tarifesi, Karaçay Mahallesi 785 ada 57 parsel üzerinde Nazkent Konut Projesinin yapılması ve 2018 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılması oy birliği ile kabul edildi.


Toplantıda görüşülen 6 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlanırken Arslanlı Mahallesi 1911 parsele ilişkin uygulama imar plan değişikliği ile Kirazlı RES imar plan değişikliği bir sonraki meclis toplantısına ertelendi.




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