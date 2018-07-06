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06 Temmuz 2018 07:15

Nazilli Belediye Meclisi çocuklara yönelik şiddeti lanetledi

Nazilli Belediyesi Temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Nazilli Belediye Meclisi çocuklara yönelik şiddeti lanetledi

06 Temmuz 2018 07:15

Toplantıda, son günlerde çocuklara yönelik yaşanan şiddet ve istismar konularına değinen Alıcık, “AK Parti, MHP ve CHP grubu olarak yaşananları lanetliyoruz. Devlet büyüklerimizin bununla ilgili gerekli cezaları en kısa sürede meclisten geçirmesi gerekiyor” diye konuştu.


Belediye Meclisi Temmuz 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.


Meclis toplantısında, norm kadroda düzenleme yapılması, devamsızlık yapan meclis üyelerinin durumu, Sümer Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Rıdvan Dilmen Kapalı Spor Salonu’nun Nazilli Belediyespor Amatör Kulübü’ne tahsisi ve Yıldıztepe Mahallesi Ocaklı yolu üzerinde yapılması planlanan parka isim verilmesi konuları görüşüldü.


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan ‘özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir’ hükmüne istinaden Pınar Kaftancıoğlu’nun belediye meclis üyeliği oy birliğiyle düşürüldü.


Yıldıztepe Mahallesi Ocaklı yolu üzerindeki 3 bin 948 metrekare alanda yapılması planlanan parkın isminin 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak anılmasına ve mevcut alana Şehitler Anıtı yapılmasına karar verildi.


Mecliste görüşülen 4 maddenin karara bağlanmasının ardından son günlerde çocuklara yönelik yaşanan şiddet ve istismar konusuna değinen Alıcık, “AK Parti, MHP ve CHP olarak yaşananları lanetliyoruz. Bunları yapan insanlar şiddetli bir şekilde cezalandırılmalı. Çocuklarımız bizim evlatlarımız. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Böyle insanlar toplumdan uzaklaştırılmalı. Nazilli Meclisi olarak çocukların katledilmesini, istismarını lanetliyoruz. Devlet büyüklerimizin bunlarla ilgili gerekli cezaları en kısa sürede meclisten geçirmesi gerekiyor. Müslüman Türk milletinin böyle gayri ahlaki davranışları bize yakışmıyor. Nereye gittiğimizi iyi düşünmemiz gerekiyor. Televizyondan tutun da aile yaşantısına kadar bunların çok büyük etkisi var. Bunların en kısa zamanda çözülmesini diliyoruz” diye konuştu.




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