Nazilli Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Toplantıda, 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Nazilli Belediye Meclisi Haziran 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, Zafer Mahallesi 727 ada 60 parsel ve Yeşil Mahalle 1219 ada 11 parsele ilişkin uygulama imar plan değişikliği, plan notlarına madde eklenmesi, 5 yıllık kamulaştırma yatırım programı, Sümer Mahallesi 2526 ada 2 parsel, 1 ada 152 parsel ve Yeni Mahalle 585 nolu parselde kat karşılığı inşaat yapılması, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi ile Karaçay Mahallesi’nde Nazkent Toplu Konut Projesi yapılması konuları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen 9 madde oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlanırken plan notlarına madde eklenmesinin görüşülmesi bir sonraki meclis toplantısına ertelendi.