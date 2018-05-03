Nazilli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Mayıs 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.
Meclis toplantısında, Pınarbaşı Mahallesi 2161 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği, Pınarbaşı Mahallesi regülatör yerine ilişkin imar plan değişikliği, Yeni Mahalle regülatör yerine ilişkin imar plan değişikliği, Sümer Mahallesi 1008 ada 87 parsele ilişkin imar plan değişikliği, 2017 yılı kesin hesabı ve 5 yıllık yatırım programı konuları görüşüldü.
İmar değişikliği konuları 1/1000 ölçekli uygulama imar komisyonunca uygun görülen kararla, 2017 yılı kesin hesabı tetkik ve tasdiki ile 2019-2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık program oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.