Nazilli Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Toplantıda meclis üyelerinin oy çokluğuyla Nazilli Belediyespor tesislerinin isminin Yıldırım Demirören olmasına karar verildi.

Nazilli Belediye Meclisinin 2017 Temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. Nazilli Belediyesi Meclis Solunda, Belediye Başkan vekili Erkin Özbek’in başkanlığında yapılan toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının ilk gündem maddesinde bütçe içi işletme kurulması görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken, Esat Ergüler futbol sahasının Nazilli belediye spora tahsis süreci görüşüldü. Bu süreç 15 yıl olarak oy birliği ile belirlendi.

Meclis gündeminde yapımında son aşamalarına gelen Nazilli Belediye Spor Tesislerine isim verilmesi görüşüldü. Meclis üyelerinin oy çokluğuyla Nazilli Belediyespor tesislerinin isminin Yıldırım Demirören olmasına karar verildi. Toplantıda 2017 yılı yatırım programına ilave yapılması da oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında İstasyon Meydanında yer alan dükkânın kira süresinin uzatılması konusunda da görüşme yapıldı. Yapılan görüşme sonunda süreç konusunda uzlaşmaya varılamazken bu gündem maddesinin bir sonraki mecliste görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Karaçay Mahallesi 800 adadaki plan değişikliğine oy birliği ile kabul eden Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Mahallesi 496 Ada 32 Parseldeki plan değişikliği de görüşerek oy birliği ile kabul etti. Meclis toplantısının son gündem maddesinde, Pınarbaşı Mahallesi 2161 Ada 1 Parseldeki plan değişikliği de görüşülerek değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verdi.