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07 Ocak 2017 00:51

Nazilli belediye meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Nazilli belediye meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısını yaptı

07 Ocak 2017 00:51

Nazilli Belediyesi’nin Ocak 2017 olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Nazilli Belediye Meclisi Ocak ayı olağan toplantısının 1. birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Haluk Alıcık’ın başkalığında gerçekleşen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında Belediye Meclisinin 2017 yılında yapacağı aylık toplantılarının yine aynı gün de yapılması kararını alırken, Belediye Meclisinin 2017 yılında izin yapacağı ayın görüşülmesinde ise Meclisin izin yapmaması oybirliği ile kabul edildi. Sözleşmeli personel ücretlerinin görüşülmesinin ardından yapılan gizli oylama ile Meclisin Denetim Komisyonuna Hakan Kumcuoğlu, Dursun Öztunç Kemal Aşık Avni Yeloğlu ve Kadir Mutlu seçildi.

2017 yılı içerisinde yapılması planlanan festivaller için yabancı ekiplerin davet edilmesi ve Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılmasının görüşüldüğü Meclis toplantısında Karaçay Mahallesi 2168 Ada 1 deki parselin bina cephelerinin 75 metreye çıkarılması oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Komisyon kararı oy çokluğu ile kabul ederken, Çapahasan Mahallesi 874 Ada 1 ve 30 Parsellere ait plan değişikliğindeki itirazların değerlendirilmesi yapılarak İmar Komisyonunun oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisinin son iki gündem maddesinde geçen dönem Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 107 sayılı Kararının iptali görüşülerek oybirliği ile Arslanlı Mahallesinde yapılacak olan Pazaryerinin Kamulaştırılması için 5 Yıllık İmar Yatırım Programına alınması görüşülerek İmar Komisyonunca oybirliği ile kabul edildi.



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