Nazilli Belediyesi, 1050 kişiyi iş sahibi yaptı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla 2014 yılında kurulan CV Bank Koordinatörlüğü bugüne kadar bin 50 kişiyi iş sahibi yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından 5 yıl önce hayata geçirilen ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren CV Bank Koordinatörlüğü, bugüne kadar bin 50 vatandaşı iş sahibi yaptı.

2014 yılının Eylül ayında faaliyete geçirilen CV Bank sayesinde ilçedeki işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Alıcık, “Vatandaşlarımızın uygun işlerde çalışmaları ve işverenlerin eleman bulabilmeleri için projemizi hayata geçirdik. Bugüne kadar pek çok muhasebeci, mühendis, öğretmen, şoför ve garsonu işe yerleştirdik. Projemizin geliştirilmesi için ekiplerimiz büyük çaba harcadı. Özellikle kadınlarımızın çalışma hayatına kazandırılması için büyük bir sorumluluk üstlendik” diye konuştu.

Hem işverenlerin hem de işsizlerin CV Bank'a müracaat edebileceklerinin altını çizen Alıcık, “İstihdama ve ilçemizin büyümesine katkı sağlamak, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak amacıyla CV Bankımız aktif olarak çalışmaya devam edecek. Talep ve kriterlere göre hem firmalarla hem iş arayan vatandaşlarımızla bire bir iletişime geçip etkin ve hızlı bir şekilde yönlendirme yapmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.