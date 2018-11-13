Nazilli Belediyesi 1417 vatandaşın evini temizledi

Hafta içi her gün mesai saatlerinde devam eden uygulama kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen 65 yaş ve üzeri yaşlı, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evleri baştan aşağı temizlenerek vatandaşlara temiz ve ferah bir ortam oluşturuluyor.

Yaklaşık 9 yıldır devam eden proje ile binlerce ihtiyaç sahibine destek verdiklerini belirten Başkan Alıcık, “Göreve geldiğim ilk yıllarda kurduğumuz evde temizlik birimimiz ile çok güzel işlere imza attık. Vatanımıza milletimize hizmet etmiş, yıllarca evini geçindirmiş yaşlılarımıza sahip çıkmak bizim öncelikli görevimiz. Ekiplerimiz, yaşlılığı, hastalığı ya da bedensel engeli nedeniyle evini temizleyemeyen vatandaşlarımızın evine giderek köşe bucak temizliğini gerçekleştiriyor. Bunun dışında evde bakım birimimiz saç sakal traşlarını kişisel bakımlarını yapıyor. ‘Çal kapımı' projemiz ile kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine giderek sorunlarını dinliyor, çözümü için gerekenleri yapıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak gerek kurduğumuz birimler gerekse açtığımız tesislerle yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.