Nazilli Belediyesi 2018 yılında 297 geziye ulaşım desteği sağladı

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı yatırımlarla vatandaşların takdirini kazanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2018 yılı içerisinde toplam 297 geziye ücretsiz ulaşım desteği sağladı.

Sanatın ve sporun desteklenmesi, kültürel gelişimin sağlanması ve eğitimde gerekli başarının yakalanması için yapılan gezilerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize 127, mahallelerimize, dernek, sivil toplum kuruluşu ve okullarımıza 170 araç tahsis ettik ve toplam 297 geziye ücretsiz ulaşım sağladık. Rutin olarak düzenlenen Çanakkale, Ankara, Konya, Bursa, Bilecik ve Kütahya gezileri ile şimdiye kadar binlerce vatandaşımız kuruluşun ve kurtuluşun topraklarını gördü, Ankara'da Anıtkabir'i, Çanakkale'de şehitliklerimizi ziyaret etti. Bu gezilere 5 yaşındaki çocuklarımız, 80 yaşında nenelerimiz, dedelerimiz katıldı. O ruhu yerinde yaşamak tarihimizi daha iyi anlamak adına büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak 2018 yılında kültürel ve sosyal anlamda yakaladıkları başarıyı 2019 yılında da sürdüreceklerini ifade eden Alıcık, “Amatör spor kulüplerimize katılacakları müsabakalarda araç tahsis ettik. Okullarımıza hem kültür gezileri hem spor müsabakaları için ücretsiz ulaşım desteği sağladık. Eğitim, sanat ve spora verdiğimiz önemi yalnızca ilçemizde yaptığımız yatırımlarla değil bu tür faaliyetlere desteğimizle de kanıtlamış olduk” dedi.