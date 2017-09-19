Nazilli Belediyesi, Adnan Menderes için lokma hayrı yaptı

yıldönümü nedeni ile Nazilli Belediyesi tarafından mevlit okutulurken, 5 bin kişilik de lokma hayrı yapıldı.

Nazilli Belediye Meydanında sabah saatlerinde başlayan lokma hayrında Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ta vatandaşlara lokma dağıttı. Lokma hayrında katılan vatandaşlar Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları için dualar ederek ruhlarını şad ettiler.

Merhum Menderes ve arkadaşlarının Türkiye’nin kalkınmasına ve Türk Demokrasisine sağladıkları katkılar ile ilelebet hayırla yad edileceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Merhum Başbakan Adnan Menderes ölümünün 56. yıldönümünde andık. Merhum Adnan Menderes milleti için yaşayıp milleti için onurlu bir şekilde ölmüş değerli bir devlet adamıydı. Demokrasi şehidi olarak anılan devlet adamı Adnan Menderes’i bu gün burada bir kez daha birlikte yad ettik. Ruhu şad olsun” dedi.

Başkan Alıcık, Merhum Başbakan Adnan Menderes için düzenlenen lokma hayrına katılan tüm Nazillilere teşekkür ederek “Allah hayrımızı kabul etsin. Yapılan hayırlar ve dualar yerine ulaşsın. Demokrasi şehidi olan Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu.