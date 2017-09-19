Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 14:47

Nazilli Belediyesi, Adnan Menderes için lokma hayrı yaptı

Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes’in ölümünün 56.

Nazilli Belediyesi, Adnan Menderes için lokma hayrı yaptı

19 Eylül 2017 14:47

yıldönümü nedeni ile Nazilli Belediyesi tarafından mevlit okutulurken, 5 bin kişilik de lokma hayrı yapıldı.


Nazilli Belediye Meydanında sabah saatlerinde başlayan lokma hayrında Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ta vatandaşlara lokma dağıttı. Lokma hayrında katılan vatandaşlar Merhum Adnan Menderes ve arkadaşları için dualar ederek ruhlarını şad ettiler.


Merhum Menderes ve arkadaşlarının Türkiye’nin kalkınmasına ve Türk Demokrasisine sağladıkları katkılar ile ilelebet hayırla yad edileceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Merhum Başbakan Adnan Menderes ölümünün 56. yıldönümünde andık. Merhum Adnan Menderes milleti için yaşayıp milleti için onurlu bir şekilde ölmüş değerli bir devlet adamıydı. Demokrasi şehidi olarak anılan devlet adamı Adnan Menderes’i bu gün burada bir kez daha birlikte yad ettik. Ruhu şad olsun” dedi.


Başkan Alıcık, Merhum Başbakan Adnan Menderes için düzenlenen lokma hayrına katılan tüm Nazillilere teşekkür ederek “Allah hayrımızı kabul etsin. Yapılan hayırlar ve dualar yerine ulaşsın. Demokrasi şehidi olan Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç