Nazilli Belediyesi araç filosuna iki yeni araç daha eklendi

Vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum düzeyde yararlanması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “2009 yılında göreve geldiğimiz günden bu yana Nazillimize büyük hizmetler verdik. Bunlardan bir tanesi de araç filomuzu güçlendirmek oldu. Temizlik işlerinde kullanılmak üzere 2 adet yeni aracımızı daha filomuza ekledik. Çöp kamyonumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe olarak geldi. Bakanımız Mehmet Özhaseki Beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halkımıza verdiğimiz sözlerin geçmişte olduğu gibi bugünde arkasındayız. Büyüyen ve gelişen Nazilliye yakışır bir şekilde hizmet veriyoruz. Temizlik işlerinden tutunda parklara, üst yapı çalışmalarından sosyal ve kültürel faaliyetlere onlarca alanda proje üretiyoruz. Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızdan bu yana halkımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalışıyoruz. Nazillimize kazandırdığımız yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.