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16 Haziran 2017 09:19

Nazilli Belediyesi bayram öncesi iki ihtiyaç sahibini sevindirdi

Nazilli Belediyesi tarafından iki yaşlı vatandaşın ihtiyacı olan manüel tekerlekli sandalyeyi sahiplerine verildi.

Nazilli Belediyesi bayram öncesi iki ihtiyaç sahibini sevindirdi

16 Haziran 2017 09:19


Yaşlılıklarından dolayı artık yürüyemez hale gelen biri Arslanlı Mahallesi bir diğeri Aydoğdu Mahallesinde ikamet eden yaşlı bayanlara hediyelerini gönderen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tekerlekli sandalyelerini güle güle kullanmalarını diledi. Yaşlanmalarından dolayı rahat ve özgürce hareket edemeyen yaşlılar Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine böyle bir güzellik yapmasından dolayı Nazilli Belediyesi yetkililerine ve Belediye Başkanı Alıcık’a teşekkür ederek; “Allah razı olsun bize bayram öncesi en güzel hediyeyi verdi. Torunlarımızın evlatlarımızın karşılarına mutlu olarak çıkmamızı sağlandı. Biz daha ne isteyelim, Allah her kesten razı olsun” diye konuştular.


Yaptığımız kaldırımlar, parklar, taziye evleri ve sosyal tesis gibi hizmetlerde muhakkak engelli vatandaşlarımızı düşünerek onların rahat edebileceği şekilde düzenliyoruz. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu unutmuyoruz. Unutmayalım ki bir ve beraber olunca aşılmayacak engel kalmayacaktır. Engelli kardeşlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızın Ramazan Bayramlarını kultluyor, her birini sevgiyle kucaklıyorum” diye konuştu.




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