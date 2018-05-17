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17 Mayıs 2018 09:49

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet İlkokuluna halı saha kazandırdı

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yapımı Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet İlkokulu halı sahasının açılış töreninde öğrencilere “Size emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacak, onu daha ilerilere taşıyacaksınız” diye seslendi.

Nazilli Belediyesi, Cumhuriyet İlkokuluna halı saha kazandırdı

17 Mayıs 2018 09:49


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu’na yapılan halı saha, okul bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.


İlçede yapmış olduğu hizmetlerden olayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen, “ Belediyemiz hem merkez mahallelerde hem de köylerimizde güzel işlere imza attı. Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz halı sahamız hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Açılışta konuşan Okul Müdürü Hilmi Mete, “Spora ve sanata verilen önem gençliğe yapılan bir yatırımdır. Halı sahamızın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” sözlerini kaydetti.


Çocukluk yıllarının Cumhuriyet ve Turan Mahallelerinde geçtiğini belirten Başkan Alıcık, “Çocuklar bizim her şeyimiz. Yapılan hizmetlerle ilgili düşüncelerini onlara sormak lazım. Ben de eğitim hayatımın bir bölümünü bu okulda geçirdim. Bu nedenle bugün burada yapmış olduğumuz açılış nedeniyle çok mutluyum. Öğrencilerimizden söz istiyorum; ‘Size emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacak, onu daha ilerilere taşıyacaksınız” diye konuştu.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Okul Müdürü Mete, Başkan Alıcık’a 1977 yılında Cumhuriyet İlkokulu’ndan mezun olurken çektirdiği fotoğrafını hediye etti.


Mete’nin anlamlı hediyesi karşısında duygulanan Alıcık, daha sonra öğrencilerle birlikte halı sahaya girerek top oynadı.




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