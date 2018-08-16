Nazilli Belediyesi dur durak bilmeden çalışıyor

Hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri tek tek inceleyen Alıcık, Mahalle Muhtarı Certel ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Daire müdürleri ve başkan yardımcıları ile mahalleye gelen Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Parke taşı döşeme çalışmalarının devam edeceğini belirten Alıcık, Mahalle Muhtarı Mustafa

Certel ile de istişarelerde bulundu.

Nazilli genelinde hummalı bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alıcık, “Dün Yıldıztepe Mahallemizde teferruatlı bir şekilde incelemelerimizi gerçekleştirmiştik. Bugün de ekip arkadaşlarımız ile Zafer Mahallemize gelerek gerekli notları aldık. İlçe genelinde olduğu gibi Zafer Mahallemizde de hızlı bir büyüme yaşıyoruz. Nüfus yoğunluğu burada her geçen gün artıyor. Nazilli Belediyesi olarak bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Yeni açılan yollar ile bambaşka bir Zafer Mahallesi var. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem merkez hem de kırsal mahallelerimize hizmet götürdük. Bundan sonra da yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.