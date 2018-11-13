Nazilli Belediyesi, Ege İlleri Tanıtım Günleri'ne damga vurdu

Ankara'da düzenlenen 11. Ege İlleri Tanıtım Günleri'ne Nazilli Belediyesi tarafından kurulan stant damga vurdu. İlçeye ait yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı stantta, belediye müzisyenleri tarafından çalınan Ege türküleri ve efelerin zeybek gösterileri ziyaretçileri mest etti.

Nazilli Belediyesi, Mehter Takımı gösterileri ve yöresel ürünleri ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Ege İlleri Tanıtım Günlerine damga vurdu. Ege Bölgesi'nin 8 ilinden gelen katılımcılar, yörelerinin ürünlerinin satışını ve tanıtımını yaparken, Nazilli Belediyesi tarafından kurulan stantta, markalaştırılan ‘Tazen' ile zeytinyağı, incir, tarhana, kekik suyu, kantaron yağı ve nar ekşisi tanıtıldı.

Nazilli Belediyesi standında belediye müzisyenleri tarafından çalınan Ege türküleri ve efelerin zeybek gösterileri ise izleyenleri büyüledi.

4 gün süren fuarda, yaklaşık 200 bin ziyaretçiye ulaştıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İlçemizin ve ilçemizde yetişen ürünlerimizin tanıtımı için oldukça verimli bir fuar oldu. Gerek Nazilli'mizde yetişen ürünlerin gerekse yöresel müzik ve halk danslarımızın tanıtımı için Nazilli Belediyesi olarak katılım sağladık. Bunun yanı sıra yakın zamanda internet üzerinden satışı yapılacak ürünlerimizi tanıttık. Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.