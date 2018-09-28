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Nazilli Belediyesi fırtına nedeniyle kriz masası oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün “Türkiye’ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği” yönündeki açıklamaları üzerine Nazilli Belediyesi tüm birimleriyle bir araya gelerek kriz masası oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün “Türkiye'ye doğru gelen fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül Pazar günü rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği” yönündeki açıklamaları üzerine Nazilli Belediyesi tüm birimleriyle bir araya gelerek kriz masası oluşturdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün , “Türkiye'ye doğru gelen şiddetli fırtına beklendiği, Ege Bölgesi'ni etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü rüzgar hızının saatte 100-120 kilometreye ulaşacağı ve yağışların metrekarede 75 kilogram ve üzerinde beklendiği” yönündeki açıklamalarının ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatlarıyla kriz masası oluşturuldu.


Tüm birimlerin yoğun teyakkuza geçtiklerini belirten Başkan Alıcık, “Belediyemizin tüm birimleri aktif olarak hizmette. Sahada çok sayıda personelimiz olacak. Personellerimizin izinleri iptal edildi. Ciddi yağış ve rüzgar ile karşı karşı kalmamız durumunda vatandaşlarımızın olası tehlikelere karşı evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

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