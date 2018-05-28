Nazilli Belediyesi heyelanın kapattığı yola anında müdahale etti.

Nazilli’ye bağlı Şimşelli Mahallesi’nde etkili sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan ulaşım sıkıntısını çözmek için Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yola müdahalede bulundu. Ekipler, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatları doğrultusunda Şimşelli Mahallesine ulaşım sağlayan yolları gece geç saatlerde iş makinesi yardımıyla açtı.

Herhangi bir can ev mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Alıcık, “Yoğun yağış nedeniyle kırsal Şimşelli Mahallemize giden yol kapandı. Gece gündüz demeden Nazillimiz için çalışan ekiplerimiz kısa sürede müdahale ederek yolumuzu araç trafiğine açtı. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.