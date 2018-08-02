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02 Ağustos 2018 12:56

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 78 sokakta bulunan su gider kanalı revizyon çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor

02 Ağustos 2018 12:56

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki kanal, betonlaması yapılarak yenilenecek.


Nazilli Belediyesi’ne bağlı ekipler Yeni Mahalle 78 sokakta su gider kanalı yenileme çalışmalarına başladı. Olası afetlere karşı ıslahı yapılan 100 metre uzunluğundaki yağmurlama kanalı, ekiplerin özverili çalışmaları ile temizlendi.


Yeni Mahalle 34 sokağa kadar yağmurlama bağlantısı yapıldığını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Ekiplerimiz dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Yağışların artması ile yaşanabilecek felaketlerin önüne geçmek için su gider kanalımızı yeniledik. 78 sokaktan 34 sokağa kadar yaklaşık 100 metre olan yağmurlama temizleme ve üstünü betonlama hattı yapılarak 34 sokaktan sonra 80’lik büz ile Devlet Karayolu’na bağlantısı yapıldı. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde yaşanan sıkıntının önüne geçmek için böyle bir çalışma yaparak önlemimizi almış olduk. Ekiplerimiz yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alanda çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.




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