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29 Mayıs 2018 09:16

Nazilli Belediyesi İsabeyli’de yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İsabeyli Mahallesi 9’uncu Caddede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediyesi İsabeyli’de yol çalışmalarını sürdürüyor

29 Mayıs 2018 09:16


Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını belirten Başkan Alıcık, “İsabeyli Mahallemizde yol yapım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimiz 9’uncu caddede yaklaşık 450 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki alanda kilit parke taşı döşemesi yapılıyor. Nazillimizde elektrik, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ve internet altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda olduğu gibi İsabeyli Mahallemizde de yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız projeleri daire müdürlerimiz ile birlikte sık sık yerinde inceliyoruz. Eksiklik ve aksaklıklara anında müdahale ediyoruz. 9’uncu caddede gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşlarımıza ve İsabeylimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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