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22 Haziran 2017 19:32

Nazilli Belediyesi, Kadir Gecesini ikramlarla taçlandırdı

Nazilli Belediyesi Kadir Gecesi münasebeti ile camilerde şeker ve lokum dağıtırken Belediye Meydanında l Osmanlı Çeşmesinden de şerbet ikramında bulundu.

Nazilli Belediyesi, Kadir Gecesini ikramlarla taçlandırdı

22 Haziran 2017 19:32


Nazilli Belediyesi Kadir Gecesinde Nazilli Merkezde ve tüm mahallelerindeki camilerde Teravih ve tespih namazından çıkan vatandaşlara lokma ve şeker ikramında bulundu. Öte yandan Cami çıkışlarında dağıtılan lokum ve şekerin yanı sıra Nazilli Belediye Meydanında Osmanlı çeşmesinden şerbet akıttı. Gece geç vakitlere kadar süren ikramlardan dolayı memnuniyetlerini belirten vatandaşlar Nazilli Belediyesine ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a Allah Kabul etsin dileklerini sundu.


Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’nde teravih namazını ve tespih namazını kılan Belediye Başkanı Haluk Alıcık namaz çıkışı Belediye Meydanına gelerek Osmanlı çeşmesinden akıtılan şerbetten vatandaşa ikram etti. Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını ifade eden Başkan Alıcık; “Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesile olacak bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz” dedi.




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