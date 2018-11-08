Nazilli Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Toplantıda, 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi Kasım 2018 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, rahvan at yarışı, deve güreşi festivali, norm kadroda düzenleme yapılması, Sayokan tahsis süresi, halk oyunları ve mehter takımının yurtdışına görevlendirilmesi, Hisarcık Mahallesi'ndeki sosyal tesise isim verilmesi, Azerbaycan Masallı ve Tovuz Belediyelerinin kardeş şehir kabul edilmesi ve Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonu'na üye seçimi konuları görüşüldü.

Sayokan'ın tahsis süresinin 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 5 yıllığına uzatılması oy birliği ile kabul edildi.

MHP Meclis Üyesi Yılmaz Kınlı, oy birliği ile Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış Komisyonu üyesi seçildi.

Hisarcık Mahallesi'nde Nazilli Belediyesi tarafından yapılan çok amaçlı sosyal tesise Haluk Alıcık'ın isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Nazilli Belediyesi halk oyunları ekibi ve mehter takımının yurtdışına görevlendirilmesi ve Azerbaycan Masallı ve Tovuz Belediyelerinin kardeş şehir kabul edilmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonunda, geçtiğimiz günlerde kızı dünyaya gelen AK Parti Meclis Üyesi Kadir Mutlu, üyelere baklava ikramında bulundu.