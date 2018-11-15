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Nazilli Belediyesi köy yollarını yenilemeye devam ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Apaklar Mahallesi’ndeki bin 200 metrekare alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Apaklar Mahallesi'ndeki bin 200 metrekare alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın talimatıyla Apaklar Mahallesi'nde yol yenileme, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarını yenilemeye devam ediyor.


Kırsalda sürdürülen yol çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirten Başkan Haluk Alıcık, “Apaklar Mahallemizin 4 metre genişlik ve 300 metre uzunluktaki toplam bin 200 metrekarelik köy yolunda parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Ekiplerimiz mezarlık yolunun yenilenmesi için çalışmalara başladı. Hem merkez mahallelerimizde hem de kırsalda yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Alıcık'a teşekkür eden mahalle sakinleri, “Özellikle kış aylarında büyük sorun yaşıyorduk. Bunun yanı sıra köyümüzde bulunan muhtarlık binamızı ve camimizin tadilatını yaptı. Herhangi bir sorunumuzda her zaman yanımızda oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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