Nazilli Belediyesi kültür gezilerinde rekor kırdı

Kültürel gelişime yaptığı yatırımlar ve vatandaşların taleplerine anında yanıt vermesiyle halkın takdirini kazanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale'ye gezi düzenleyen Pirlibey Mahallesi sakinlerine ücretsiz ulaşım desteği verdi.

Alt ve üst yapı çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle birçok il ve ilçe belediyesince örnek teşkil eden Nazilli Belediyesi, her hafta farklı bir mahalle için düzenlediği kültür gezilerinde rekor kırdı.

Son olarak Pirlibey Mahallesi sakinlerine Çanakkale gezisi için ücretsiz ulaşım desteği sağlayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Gezimize teveccüh göstererek yoğun bir katılım sağlayan Pirlibey Mahallemize teşekkür ediyorum. Bugün belediyemize ait 3 otobüsle yola çıktılar. Kültürel değerlerimizi ve mirasımızı yerinde görmek ülkemizin kıymetini anlamak adına çok önemli. Bu ruhu yaşamak ve yaşatmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Desteklerinden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Pirlibey Mahalle Muhtarı Şükrü Pamukoğlu, “Bugün 125 vatandaşımızla birlikte Çanakkale'ye geldik. Herkesin mutlaka buraya gelip şehitliklerimizi ziyaret etmesi gerekiyor. Başkanımız sayesinde mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Kilitbahir Kalesi'ni ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde yaşama şansı yakaladı. Çanakkale'yi gezip bol bol hatıra fotoğrafı çekildik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.