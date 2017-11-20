Nazilli Belediyesi mahallelere yatırıma devam ediyor

Dallıca Çayı doğusunda bulunan 600 metre uzunluğundaki yolda ise düzenleme çalışmaları başlatıldı. Başkan Alıcık bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Dallıca Çayı yenileme çalışmaları kapsamında alana 7 adet kamelya eklenerek yürüyüş yolu açıldı.

Çayın doğu kısmında bulunan yaklaşık 600 metre uzunluk ve 12 metre genişlediğindeki yolda ise vatandaşların istekleri doğrultusunda yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından moloz ve hafriyat yığınları temizlenen yolda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek,

“Geçtiğimiz günlerde yine Dallıca Mahallemizde sulama kanalı ıslah çalışmalarımız oldu. Bugün yine aynı mahallemizde restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Dallıca Çayı yenileme çalışmaları kapsamında proje alanına 7 adet kamelya yerleştirdik. Bundan sonraki süreçte çay kenarına yürüyüş yolu ekleyerek peyzaj çalışmalarımızı yapacağız. Doğu kısmında kalan 12 metre genişlediğindeki yol ise 5 metresi araç parkı, 7 metresi araç trafiğine uygun olacak şekilde düzenlenerek halkımızın hizmetine girecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.