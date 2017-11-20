Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 15:00

Nazilli Belediyesi mahallelere yatırıma devam ediyor

Nazilli Belediyesi tarafından başlatılan Dallıca Çayı yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye yürüyüş yolu açılarak 7 adet kamelya eklendi.

Nazilli Belediyesi mahallelere yatırıma devam ediyor

20 Kasım 2017 15:00


Dallıca Çayı doğusunda bulunan 600 metre uzunluğundaki yolda ise düzenleme çalışmaları başlatıldı. Başkan Alıcık bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Dallıca Çayı yenileme çalışmaları kapsamında alana 7 adet kamelya eklenerek yürüyüş yolu açıldı.


Çayın doğu kısmında bulunan yaklaşık 600 metre uzunluk ve 12 metre genişlediğindeki yolda ise vatandaşların istekleri doğrultusunda yenileme ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından moloz ve hafriyat yığınları temizlenen yolda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek,


“Geçtiğimiz günlerde yine Dallıca Mahallemizde sulama kanalı ıslah çalışmalarımız oldu. Bugün yine aynı mahallemizde restorasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Dallıca Çayı yenileme çalışmaları kapsamında proje alanına 7 adet kamelya yerleştirdik. Bundan sonraki süreçte çay kenarına yürüyüş yolu ekleyerek peyzaj çalışmalarımızı yapacağız. Doğu kısmında kalan 12 metre genişlediğindeki yol ise 5 metresi araç parkı, 7 metresi araç trafiğine uygun olacak şekilde düzenlenerek halkımızın hizmetine girecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç